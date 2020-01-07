08:05
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Россия просто так не отдаст Крым Украине, – ветеран Остальцев

      1 Читати новину українською
      Леонид Остальцев / 24 канал

      Российская Федерация не готова к мирному урегулированию конфликта. А Владимир Зеленский уже наверняка понял, что с Володимром Путиным договориться невозможно.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил ветеран АТО Леонид Остальцев и сказал: "Скорого окончания войны я не вижу. Но она должна закончиться нашей победой, это уже большие нюансы, которых нужно добиваться большими усилиями, однако это очень непросто".

      К слову: самые Самые яркие бои украинских военных на Донбассе: примеры фото и видео

      По его словам, Россия не отдаст оккупированный Крым Украине мирным путем.

      "Конечно, она не вернет нам просто так Крым, пока мы сами его не заберем. Для этого нам нужно развивать армию, разрабатывать новые виды вооружения и вернуть ядерный потенциал. Как говорил когда-то Путин: "Если не будет такой страны как Россия, тогда зачем быть всему этому миру", – пояснил ветеран.

      Я тоже тогда хочу сказать, если не будет такой страны как Украина, если вы не вернете Крым, то не будет и всей вашей России,
      – подчеркнул Леонид Остальцев.

      Он считает, что президент Украины должен решать вопрос новейших видов вооружения и реформирования Вооруженных сил Украины.

      "Важно, чтобы были какие-то запасные варианты. Ты можешь говорить о мире, но ты постоянно должен готовиться к войне", – добавил ветеран.

      Смотрите полное интервью с Леонидом Остальцевым:

      Что нельзя делать в Рождество: главные запреты
      сегодня
      199
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Владимир Путин Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      6 января , 23:10 12 фактов о "Щедрик", которых вы не знали
      Настя Сукач 2168
      6 января , 22:00 Главные новости 6 января: украинцы празднуют Сочельник, скандал с российским блогером
      Ірина Кошанська 567
      6 января , 19:10 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 267
      6 января , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 858
      6 января , 16:03 У Путина закончился срок, когда он мог уйти мирно: эксклюзивное интервью с Яковиной
      Олена Трибушна 1957
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук