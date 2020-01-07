Россия просто так не отдаст Крым Украине, – ветеран Остальцев

Российская Федерация не готова к мирному урегулированию конфликта. А Владимир Зеленский уже наверняка понял, что с Володимром Путиным договориться невозможно.

Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил ветеран АТО Леонид Остальцев и сказал: "Скорого окончания войны я не вижу. Но она должна закончиться нашей победой, это уже большие нюансы, которых нужно добиваться большими усилиями, однако это очень непросто".

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По его словам, Россия не отдаст оккупированный Крым Украине мирным путем.

"Конечно, она не вернет нам просто так Крым, пока мы сами его не заберем. Для этого нам нужно развивать армию, разрабатывать новые виды вооружения и вернуть ядерный потенциал. Как говорил когда-то Путин: "Если не будет такой страны как Россия, тогда зачем быть всему этому миру", – пояснил ветеран.

Я тоже тогда хочу сказать, если не будет такой страны как Украина, если вы не вернете Крым, то не будет и всей вашей России,

– подчеркнул Леонид Остальцев.

Он считает, что президент Украины должен решать вопрос новейших видов вооружения и реформирования Вооруженных сил Украины.

"Важно, чтобы были какие-то запасные варианты. Ты можешь говорить о мире, но ты постоянно должен готовиться к войне", – добавил ветеран.

Смотрите полное интервью с Леонидом Остальцевым: