Росія просто так не віддасть Крим Україні, – ветеран Остальцев

Російська Федерація не готова до мирного врегулювання конфлікту. А Володимир Зеленський вже напевно зрозумів, що з Володимром Путіним домовитись неможливо.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив ветеран АТО Леонід Остальцев та сказав: "Швидкого закінчення війни я не бачу. Але вона має закінчитися нашою перемогою, це вже великі нюанси, яких потрібно добиватися значними зусиллями, однак це дуже непросто".

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За його словами, Росія не віддасть окупований Крим Україні мирним шляхом.

"Звичайно, вона не поверне нам просто так Крим, поки ми самі його не заберемо. Для цього нам потрібно розбудовувати армію, розробляти нові види озброєння і повернути ядерний потенціал. Як казав колись Путін: "Если не будет такой страны как Россия, тогда зачем быть всему этому миру", – пояснив ветеран.

Я теж тоді хочу сказати, якщо не буде такої країни як Україна, якщо ви не повернете Крим, то не буде і всієї вашої Росії,

– наголосив Леонід Остальцев.

Він вважає, що президент України має розв'язувати питання новітніх видів озброєння та реформування Збройних сил України.

"Важливо, щоб були якісь запасні варіанти. Ти можеш говорити про мир, але ти постійно маєш готуватися до війни", – додав ветеран.

Дивіться повне інтерв'ю з Леонідом Остальцевим: