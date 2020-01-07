08:20
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Росія просто так не віддасть Крим Україні, – ветеран Остальцев

      1095 Читать новость на русском
      Леонід Остальцев / 24 канал

      Російська Федерація не готова до мирного врегулювання конфлікту. А Володимир Зеленський вже напевно зрозумів, що з Володимром Путіним домовитись неможливо.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив ветеран АТО Леонід Остальцев та сказав: "Швидкого закінчення війни я не бачу. Але вона має закінчитися нашою перемогою, це вже великі нюанси, яких потрібно добиватися значними зусиллями, однак це дуже непросто".

      До слова: Найяскравіші бої українських військових на Донбасі: приклади у фото та відео

      За його словами, Росія не віддасть окупований Крим Україні мирним шляхом.

      "Звичайно, вона не поверне нам просто так Крим, поки ми самі його не заберемо. Для цього нам потрібно розбудовувати армію, розробляти нові види озброєння і повернути ядерний потенціал. Як казав колись Путін: "Если не будет такой страны как Россия, тогда зачем быть всему этому миру", – пояснив ветеран.

      Я теж тоді хочу сказати, якщо не буде такої країни як Україна, якщо ви не повернете Крим, то не буде і всієї вашої Росії,
      – наголосив Леонід Остальцев. 

      Він вважає, що президент України має розв'язувати питання новітніх видів озброєння та реформування Збройних сил України.

      "Важливо, щоб були якісь запасні варіанти. Ти можеш говорити про мир, але ти постійно маєш готуватися до війни", – додав ветеран.

      Дивіться повне інтерв'ю з Леонідом Остальцевим:

      Привітання з днем Ангела Степана у прозі та віршах
      сьогодні
      3045
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Зброя Володимир Путін Україна – Росія Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 7 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:02 Головні новини 8 січня: катастрофа українського літака в Ірані, атака Ірану на бази США
      Ірина Кошанська 2011
      сьогодні , 07:02 Скільки аліментів мають платити батьки в 2020 році
      Ірина Поліщук 1019
      сьогодні , 06:30 Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      Світлана Попова 4948
      сьогодні , 06:00 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 890
      8 січня , 23:46 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Северин Трач 31580
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук