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Россия проводит в аннексированном Крыму масштабные учения военной авиации

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Российские истребители принимают участие в учениях в аннексированном Крыму
Российские истребители принимают участие в учениях в аннексированном Крыму / Иллюстративное фото

Во вторник, 5 мая, Минобороны России начались масштабные учения авиации Южного военного округа, в которых принимают участие около ста вертолетов и самолетов. Маневры с участием ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

В частности, по данным российского министерства, истребители и бомбардировщики Черноморского флота выполнят стрельбы ракетами "воздух-воздух" и бомбометание на полигонах "Опук" и "Копанской".

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При этом вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты ЧФ на необорудованное побережье.

Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря,
– добавили в Минобороны РФ.

Отметим, что полигон "Копанской" расположен в 80 километрах от российско-украинской границы.

Теги: Новости России Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма авиация
Источник: 24 Канал
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