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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Росія проводить в анексованому Криму масштабні навчання військової авіації

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Російські винищувачі беруть участь у навчаннях в анексованому Криму
Російські винищувачі беруть участь у навчаннях в анексованому Криму / Ілюстративне фото

У вівторок, 5 травня, Міноборони Росії розпочало масштабні навчання авіації Південного військового округу, в яких беруть участь близько ста вертольотів і літаків. Маневри за участю ППО і Чорноморського флоту пройдуть у Ростовській області, Краснодарському краї і в анексованому Криму.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міноборони Росії.

Зокрема, за даними російського міністерства, винищувачі і бомбардувальники Чорноморського флоту виконають стрільби ракетами "повітря-повітря" і бомбометання на полігонах "Опук" і "Копанськой".

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При цьому вертольоти армійської авіації забезпечать вогневу підтримку висадки морського десанту з'єднання морської піхоти ЧФ на необладнане узбережжя.

Також у межах навчання засоби ППО з'єднання, дислокованого в Криму, будуть задіяні у відображенні ракетного удару кораблів умовного супротивника з моря,
– додали в Міноборони РФ.

Зазначимо, що полігон "Копанськой" розташований за 80 кілометрів від російсько-українського кордону.

Теги: Новини Росії Зброя авіація Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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