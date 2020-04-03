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      Россия пытается давить на Германию и Францию как участников нормандского формата, – Кулеба

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      Кулеба о попытках РФ давить на Германию и Францию / armyinform.com.ua

      Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД России и его официальные лица хотят давить на Германию и Францию как участников нормандского формата.

      Об этом глава МИД Украины написал в фейсбуке.

      Важно Кулеба: последствия от коронавируса для экономики могут быть тяжелее, чем сам коронавирус

      Он подчеркнул, что несмотря на Неделю Азии в украинском ведомстве, российские коллеги заставляют обратить и на них внимание.

      Похоже, сделанные вчера и сегодня предвзятые комментарии российских официальных лиц, а также их Министерства иностранных дел, имеют целью оказание определенного давления на Германию и Францию как участников нормандского формата,
      – написал Кулеба.

      Министр иностранных дел добавил, что комментарии российских дипломатов имеют неточности, искажают согласованный сейчас статус.

      Важно! Недавно МИД России обвинил Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. В Кремле считают этот шаг частью "политических игр".

      Кулеба выделил следующие месседжи:

      • Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске ни одного прямого "диалога Киева и Донбасса", от которого все, включая Берлин и Париж, "могут отклониться в исполнении".

      Есть лишь абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала). Дипломатически призываю российских коллег придерживаться исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений,
      – пояснил глава МИД Украины.

      • Ни сегодня, ни вчера, ни в любой другой промежуток времени в Украине не "происходит ухудшение ситуации с правами человека". Зато, наши иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно подконтрольных (оккупированных) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.
      • Несомненно, глобальные события, непосредственно связанные с распространением коронавируса и с дальнейшими строгими ограничительными мерами, которые предпринимаются различными странами, существенно влияют на интенсивность работы ТКГ и в целом на переговоры. Однако в этом нет никаких попыток политизации, а есть лишь строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла.

      Что известно о создании "Консультативного совета"?11 марта в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы с участием главы ОП Андрея Ермака и отвечающего в Кремле за украинское направление Дмитрия Козака. Стороны подписали документ о создании так называемого Консультативного совета.

      Запуск нового органа должен состояться после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.

      Добавим, что информация о создании Консультативного совета спровоцировала шквал критики среди политиков. Однако Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной для переговоров была и есть Россия. В самом Кремле называли этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям".

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Франции Минские договоренности Минск Украина – Россия Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины
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