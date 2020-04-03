Росія намагається тиснути на Німеччину і Францію як учасників нормандського формату, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС Росії та його офіційні особи хочуть тиснути на Німеччину і Францію як учасників нормандського формату.

Про це очільник МЗС України написав у фейсбуці.

Важливо Кулеба: Наслідки від коронавірусу для економіки можуть бути важчими, ніж сам коронавірус

Він наголосив, що попри Тиждень Азії в українському відомстві, російські колеги змушують звернути й на них увагу.

Схоже, зроблені вчора і сьогодні упереджені коментарі російських офіційних осіб, а також їх Міністерства закордонних справ, мають на меті здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників нормандського формату,

– написав Кулеба.

Міністр закордонних справ додав, що коментарі російських дипломатів мають неточності, спотворюють узгоджений наразі статус.

Важливо! Нещодавно МЗС Росії звинуватило Німеччину та Францію нібито у зриві створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО. У Кремлі вважають цей крок частиною "політичних ігор".

Кулеба виділив наступні меседжі:

Не існує у сформованій практиці консультацій у Мінську жодного прямого "діалогу Києва та Донбасу", від якого будь-хто, включаючи Берлін і Париж, "можуть відхилитися у виконанні".

Є лише абсолютно прозорі домовленості в рамках єдиного Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, в яку входять Україна (захищається), ОБСЄ (посередник) і Російська Федерація (напала). Дипломатично закликаю російських колег дотримуватися виключно наявної наразі практики й використовувати мову Мінських угод,

– пояснив очільник МЗС України.

Ані сьогодні, ані вчора, ані в будь-який іншій проміжок часу в Україні не "відбувається погіршення ситуації з правами людини" . Натомість, наші іноземні партнери та російські дипломати прекрасно знають, що такі порушення чітко зафіксовані представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних (окупованих) територіях в Донецькій і Луганській областях України.

. Натомість, наші іноземні партнери та російські дипломати прекрасно знають, що такі порушення чітко зафіксовані представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних (окупованих) територіях в Донецькій і Луганській областях України. Безсумнівно, глобальні події, безпосередньо пов'язані з поширенням коронавірусу та з подальшими суворими обмежувальними заходами, що вживаються різними країнами, істотно впливають на інтенсивність роботи ТКГ і в цілому на переговори. Однак в цьому немає жодних спроб політизації, а є лише суворе дотримання загальноприйнятих зараз заходів безпеки та здорового глузду.

Що відомо про створення "Консультативної ради"?11 березня у Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи за участю голови ОП Андрія Єрмака та відповідального у Кремлі за український напрямок Дмитра Козака. Сторони підписали документ про створення так званої Консультативної ради.



Запуск нового органу мав відбутися після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.

Додамо, що інформація про створення Консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Однак Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що у мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія. У самому Кремлі називали цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".