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      Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, – разведка ЕС

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      Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент с помощью телеканала RT
      Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент с помощью телеканала RT / Фото из открытых источников

      Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, хотя действует не так откровенно, как на выборах президента США или выборах во Франции.

      "Европейские разведслужбы убеждены, что Россия видит в избирательной борьбе в Европе шанс для дестабилизации ЕС. Однако Москва изменила свои методы", – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на европейские разведслужбы.

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      В частности, зафиксированы попытки влияния России с помощью социальных сетей. А еще государственные российские телеканалы вроде RT, который работает на многих языках, поддерживают ориентированных на Россию политиков и партии и евроскептиков.

      Особой группой влияния является молодежь. Ей навязывают мнение о том, что выборы – незначительные.

      Специалисты объясняют смену тактики влияния России на выборах, которая сейчас не такая откровенная, тем, что последствиями предыдущих попыток вмешательства стало высылки многих дипломатов РФ из зарубежных стран. Еще одна причина – это то, что западным спецслужбам удалось уничтожить большую часть российские сетей, в которые Москва вложила много денег и ресурсов.

      Российские власти традиционно отвергают такие обвинения. Так, Министерство иностранных дел страны заявило, что государство не вмешивается в выборы в государствах ЕС и других странах, и не делало этого раньше.

      Когда состоятся выборы в Европарламент?
      Выборы в Европарламент пройдут с 23 до 26 мая 2019 года в 27 странах–членах ЕС. Будут выбраны 705 депутатов, представляющих почти 500 миллионов европейцев. Это сделает эти выборы самыми транснациональными выборами в истории.

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      Теги: Новости России Новости политики СМИ Российская пропаганда Евросоюз Европа Европарламент
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