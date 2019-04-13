Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, – разведка ЕС

Россия пытается повлиять на выборы в Европарламент, хотя действует не так откровенно, как на выборах президента США или выборах во Франции.

"Европейские разведслужбы убеждены, что Россия видит в избирательной борьбе в Европе шанс для дестабилизации ЕС. Однако Москва изменила свои методы", – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на европейские разведслужбы.

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В частности, зафиксированы попытки влияния России с помощью социальных сетей. А еще государственные российские телеканалы вроде RT, который работает на многих языках, поддерживают ориентированных на Россию политиков и партии и евроскептиков.

Особой группой влияния является молодежь. Ей навязывают мнение о том, что выборы – незначительные.

Специалисты объясняют смену тактики влияния России на выборах, которая сейчас не такая откровенная, тем, что последствиями предыдущих попыток вмешательства стало высылки многих дипломатов РФ из зарубежных стран. Еще одна причина – это то, что западным спецслужбам удалось уничтожить большую часть российские сетей, в которые Москва вложила много денег и ресурсов.

Российские власти традиционно отвергают такие обвинения. Так, Министерство иностранных дел страны заявило, что государство не вмешивается в выборы в государствах ЕС и других странах, и не делало этого раньше.

Когда состоятся выборы в Европарламент?

Выборы в Европарламент пройдут с 23 до 26 мая 2019 года в 27 странах–членах ЕС. Будут выбраны 705 депутатов, представляющих почти 500 миллионов европейцев. Это сделает эти выборы самыми транснациональными выборами в истории.