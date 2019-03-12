Россия не может считаться стратегическим партнером ЕС, – Европарламент
Члены Европарламента пересмотрели действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. Они проголосовали за отчет, который подтверждает, что Россия не может быть стратегическим партнером стран Европейского Союза.
Тесные отношения между ЕС и Россией будут возможны только тогда, когда Россия полностью выполнит Минские договоренности для прекращения войны на Востоке Украины и начнет уважать международное право, сообщил Европарламент.
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12 марта депутаты Европейского парламента поддержали отчет о будущих отношениях ЕС с Россией.
ЕС должен оставаться открытым для введения дополнительных санкций, если Россия будет продолжать нарушать международное право,
– говорится в проекте резолюции, которую было вынесено на голосование.
Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк подтвердил в социальной сети Twitter намерения Европейского парламента.
"Европарламент проголосовал за отчет о том, что Россия не может считаться "стратегическим партнером", – написал он в Twitter.
Поправку о возобновлении работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, которая была приостановлена с момента аннексии Крыма, отклонили. Ее пытались восстановить "Зеленые", социал-демократы и Альянс либералов и демократов.
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Между тем ЕС должен быть готов к принятию дальнейших санкций, особенно тех, которые направлены на отдельных лиц. Евродепутаты также утверждают, что санкции должны быть пропорциональными к угрозам, которые представляет Россия.