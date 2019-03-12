17:03
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком
      Вєсті.UA
      23:43, 11 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      Россия не может считаться стратегическим партнером ЕС, – Европарламент

      64 Читати новину українською
      Европарламент не может считать Россию стратегическим партнером
      Европарламент не может считать Россию стратегическим партнером / Фото из открытых источников

      Члены Европарламента пересмотрели действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. Они проголосовали за отчет, который подтверждает, что Россия не может быть стратегическим партнером стран Европейского Союза.

      Тесные отношения между ЕС и Россией будут возможны только тогда, когда Россия полностью выполнит Минские договоренности для прекращения войны на Востоке Украины и начнет уважать международное право, сообщил Европарламент.

      Читайте также: Латвия призвала Европу объединиться для противостояния России

      12 марта депутаты Европейского парламента поддержали отчет о будущих отношениях ЕС с Россией.

      ЕС должен оставаться открытым для введения дополнительных санкций, если Россия будет продолжать нарушать международное право,
      – говорится в проекте резолюции, которую было вынесено на голосование.

      Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк подтвердил в социальной сети Twitter намерения Европейского парламента.

      "Европарламент проголосовал за отчет о том, что Россия не может считаться "стратегическим партнером", – написал он в Twitter.

      Поправку о возобновлении работы Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, которая была приостановлена ​​с момента аннексии Крыма, отклонили. Ее пытались восстановить "Зеленые", социал-демократы и Альянс либералов и демократов.

      Читайте также: Россия превратила Крым жемчужины в черную дыру, евродепутат

      Между тем ЕС должен быть готов к принятию дальнейших санкций, особенно тех, которые направлены на отдельных лиц. Евродепутаты также утверждают, что санкции должны быть пропорциональными к угрозам, которые представляет Россия.

      blog_ava
      Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
      сегодня
      1032
      Теги: Новости политики Новости России Европа Аннексия Крыма Санкции Европарламент
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      сегодня , 17:00 Украинцы пускают все на самотек, или Кто должен спасать страну
      Юрій Бутусов 36
      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      сегодня , 15:00 Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      Олекса Коба 279
      Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
      сегодня , 14:00 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
      Олександр Бевза 84
      Латвия отгораживается от России стеной
      сегодня , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 956
      Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      сегодня , 10:01 Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      Альона Захарова 580
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Саудовской Аравии построят самый высокий небоскреб в мире
       30 ноября 2015 , 13:48
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук