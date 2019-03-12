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      Росія не може вважатися стратегічним партнером ЄС, – Європарламент

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      Європарламент не може вважати Росію стратегічним партнером
      Європарламент не може вважати Росію стратегічним партнером / Фото з відкритих джерел

      Члени Європарламенту переглянули чинну угоду про партнерство і співробітництво між Росією та ЄС. Вони проголосували за звіт, який підтверджує, що Росія не може бути стратегічним партнером країн Європейського Союзу.

      Тісні відносини між ЄС та Росією будуть можливі тільки тоді, коли Росія повністю виконає Мінські домовленості для припинення війни на Сході України та почне поважати міжнародне право, повідомив Європарламент.

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      12 березня депутати Європейського парламенту підтримали звіт про майбутні відносини ЄС з Росією.

      ЄС повинен залишатися відкритим для запровадження додаткових санкцій, якщо Росія продовжуватиме порушувати міжнародне право,
      – йдеться у проекті резолюції, яку було винесено на голосування.

      Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк підтвердив у соціальній мережі Twitter наміри Європейського парламенту.

      "Європарламент проголосував за звіт про те, що Росія не може вважатися "стратегічним партнером", – написав він у Twitter.

      Поправку про відновлення роботи Комітету парламентської співпраці ЄС–Росія, яка була припинена з моменту анексії Криму, відхилили. ЇЇ намагалися відновити "Зелені", соціал-демократи та Альянс лібералів і демократів. 

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      Тим часом ЄС має бути готовим до прийняття подальших санкцій, особливо тих, які спрямовані на окремих осіб. Євродепутати також стверджують, що санкції повинні бути пропорційними до загроз, які представляє Росія.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Європа Анексія Криму Санкції Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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