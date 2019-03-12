Росія не може вважатися стратегічним партнером ЄС, – Європарламент

Члени Європарламенту переглянули чинну угоду про партнерство і співробітництво між Росією та ЄС. Вони проголосували за звіт, який підтверджує, що Росія не може бути стратегічним партнером країн Європейського Союзу.

Тісні відносини між ЄС та Росією будуть можливі тільки тоді, коли Росія повністю виконає Мінські домовленості для припинення війни на Сході України та почне поважати міжнародне право, повідомив Європарламент.

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12 березня депутати Європейського парламенту підтримали звіт про майбутні відносини ЄС з Росією.

ЄС повинен залишатися відкритим для запровадження додаткових санкцій, якщо Росія продовжуватиме порушувати міжнародне право,

– йдеться у проекті резолюції, яку було винесено на голосування.

Брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк підтвердив у соціальній мережі Twitter наміри Європейського парламенту.

EP has voted in favour of a report stating that #Russia can't be considered "a strategic partner".an amendment favoured by Greens, S&D & ALDE calling for resumption of EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee which has been suspended since #Crimea annexation failed narrowly — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 березня 2019 р.

"Європарламент проголосував за звіт про те, що Росія не може вважатися "стратегічним партнером", – написав він у Twitter.

Поправку про відновлення роботи Комітету парламентської співпраці ЄС–Росія, яка була припинена з моменту анексії Криму, відхилили. ЇЇ намагалися відновити "Зелені", соціал-демократи та Альянс лібералів і демократів.

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Тим часом ЄС має бути готовим до прийняття подальших санкцій, особливо тих, які спрямовані на окремих осіб. Євродепутати також стверджують, що санкції повинні бути пропорційними до загроз, які представляє Росія.