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      Росія намагається вплинути на вибори до Європарламенту, – розвідка ЄС

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      Росія намагається вплинути на вибори до Європарламенту за допомогою телеканалу RT
      Росія намагається вплинути на вибори до Європарламенту за допомогою телеканалу RT / Фото з відкритих джерел

      Росія намагається вплинути на вибори до Європарламенту, хоча діє не так відверто, як під час виборів президента США чи виборів у Франції.

      "Європейські розвідслужби переконані, що Росія вбачає у виборчій боротьбі в Європі шанс для дестабілізації ЄС. Проте Москва змінила свої методи", – пише Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на європейські розвідслужби.

      Читайте також: Росія не може вважатися стратегічним партнером ЄС, – Європарламент

      Зокрема, зафіксовані намагання впливу Росії за допомогою соціальних мереж. А ще державні російські телеканали на зразок RT, який працює багатьма мовами, підтримують орієнтованих на Росію політиків і партії та євроскептиків.

      Особливою групою впливу є молодь. Їй нав’язують думку про те, що вибори – незначущі.

      Фахівці пояснюють зміну тактики впливу Росії на вибори, яка зараз є не такою відвертою, тим, що наслідками попередніх спроб втручання стало вислання багатьох дипломатів РФ із закордонних країн. Ще одна причина – це те, що західним спецслужбам вдалося знищити багато російських мереж, в які Москва вклала багато грошей та ресурсів.

      Російська влада традиційно відкидає такі звинувачення. Так, Иіністерство закордонних справ країни заявило, що держава не втручається у вибори в державах ЄС чи інших країнах, і не робила цього раніше.

      Коли відбудуться вибори до Європарламенту? Вибори до Європарламенту триватимуть з 23 до 26 травня 2019 року у 27 країнах-членах ЄС. Будуть обрані 705 депутатів, що представляють майже 500 мільйонів європейців. Це зробить ці вибори найбільшими транснаціональними виборами в історії.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Європарламент Європа Євросоюз Російська пропаганда ЗМІ
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