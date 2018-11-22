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      Россия пыталась устроить переворот в Черногории: известны детали

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      Владимир Моисеев " Попов – работник российской военной разведки
      Владимир Моисеев " Попов – работник российской военной разведки / bellingcat

      Журналистам удалось идентифицировать одного из участников попытки государственного переворота в Черногории. По информации расследователей, это – сотрудник российской военной разведки Владимир Моисеев.

      Соответствующую информацию обнародовали Bellingcat и The Insider.

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      Расследователи и журналисты утверждают, что идентифицировали одного из участников попытки безуспешного государственного переворота в Черногории в 2016 году. Они убеждены, что под именем Владимира Попова на самом деле скрывается сотрудник российской военной разведки Владимир Моисеев.

      Под именем Попова Моисеев регулярно летал в Европу. В частности, он бывал в Польше, Болгарии, Украине, Молдове и Сербии. Время от времени он покупал билеты и под настоящим именем.

      Кроме этого, по информации журналистов, Моисеев также был причастен к событиям "русской весны" в 2014 году в Украине. Да, он был в Одессе в январе 2014 года, незадолго до начала известных беспорядков. А в мае 2015 года коллега "Попова" общался по телефону с главой разведки так называемой ДНР Георгием Кондраниным.

      Чорногорія переворот

      Сведения о "Попове" в базе Интерпола

      Как известно, 6 октября 2016 года власти Черногории объявили, что им удалось предотвратить попытку государственного переворота во время парламентских выборов.

      Черногорская прокуратура считает, что заговорщики, среди которых россияне, пытались сорвать вступление страны в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил. Москва же эти обвинения отвергает.

      Чорногорія переворот Росія

      Владимир Моисеев "Попов", которого подозревают в попытке госпереворота в Черногории

      В деле о попытке переворота проходят двое российских граждан – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, лидеры пророссийских партий черногорской оппозиции Андрия Мандич и Милан Кнежевич, а также ряд граждан Сербии. Всех их считают причастными к попытке захвата власти в стране.

      Теги: Новости политики Черногория Новости России
      Источник: 24 Канал
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