Росія намагалася влаштувати переворот у Чорногорії: відомі деталі

Журналістам вдалося ідентифікувати одного із учасників спроби державного перевороту у Чорногорії. За інформацією розслідувачів, це – працівник російської військової розвідки Володимир Моісеєв.

Відповідну інформацію оприлюднили Bellingcat та The Insider.

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Розслідувачі та журналісти стверджують, що ідентифікували одного із учасників спроби безуспішного державного перевороту у Чорногорії в 2016 році. Вони переконані, що під ім'ям Володимира Попова насправді ховається співробітник російської військової розвідки Володимир Моісеєв.

Під ім'ям Попова Моісеєв регулярно літав до Європи. Зокрема, він бував у Польщі, Болгарії, Україні, Молдові та Сербії. Час від часу він купував квитки і під справжнім іменем.

Окрім цього, за інформацією журналістів, Моісеєв також був причетний до подій "російської весни" в 2014 році в Україні. Так, він був в Одесі в січні 2014 року, незадовго до початку відомих заворушень. А в травні 2015 року колега "Попова" спілкувався телефоном із главою розвідки так званої ДНР Георгієм Кондраніним.



Дані про "Попова" у базі Інтерполу

Як відомо, 6 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила, що їй вдалося запобігти спробі державного перевороту під час парламентських виборів.

Чорногорська прокуратура вважає, що змовники, серед яких росіяни, намагалися зірвати вступ країни в НАТО і забезпечити прихід до влади проросійських сил. Москва ж ці звинувачення відкидає.



Володимир Моісеєв "Попов", якого підозрюють у спробу держперевороту в Чорногорії

У справі про спробу перевороту проходять двоє російських громадян – Едуард Шішмаков і Володимир Попов, лідери проросійських партій чорногорської опозиції Андрія Мандич і Мілан Кнежевич, а також низка громадян Сербії. Всіх їх вважають причетними до спроби захоплення влади у країні.