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      Росія намагалася влаштувати переворот у Чорногорії: відомі деталі

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      Володимир Моісеєв "Попов" – працівник російської військової розвідки
      Володимир Моісеєв "Попов" – працівник російської військової розвідки / bellingcat

      Журналістам вдалося ідентифікувати одного із учасників спроби державного перевороту у Чорногорії. За інформацією розслідувачів, це – працівник російської військової розвідки Володимир Моісеєв.

      Відповідну інформацію оприлюднили Bellingcat та The Insider.

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      Розслідувачі та журналісти стверджують, що ідентифікували одного із учасників спроби безуспішного державного перевороту у Чорногорії в 2016 році. Вони переконані, що під ім'ям Володимира Попова насправді ховається співробітник російської військової розвідки Володимир Моісеєв.

      Під ім'ям Попова Моісеєв регулярно літав до Європи. Зокрема, він бував у Польщі, Болгарії, Україні, Молдові та Сербії. Час від часу він купував квитки і під справжнім іменем.

      Окрім цього, за інформацією журналістів, Моісеєв також був причетний до подій "російської весни" в 2014 році в Україні. Так, він був в Одесі в січні 2014 року, незадовго до початку відомих заворушень. А в травні 2015 року колега "Попова" спілкувався телефоном із главою розвідки так званої ДНР Георгієм Кондраніним.

      Чорногорія переворот
      Дані про "Попова" у базі Інтерполу

      Як відомо, 6 жовтня 2016 року влада Чорногорії оголосила, що їй вдалося запобігти спробі державного перевороту під час парламентських виборів.

      Чорногорська прокуратура вважає, що змовники, серед яких росіяни, намагалися зірвати вступ країни в НАТО і забезпечити прихід до влади проросійських сил. Москва ж ці звинувачення відкидає.

      Чорногорія переворот Росія
      Володимир Моісеєв "Попов", якого підозрюють у спробу держперевороту в Чорногорії

      У справі про спробу перевороту проходять двоє російських громадян – Едуард Шішмаков і Володимир Попов, лідери проросійських партій чорногорської опозиції Андрія Мандич і Мілан Кнежевич, а також низка громадян Сербії. Всіх їх вважають причетними до спроби захоплення влади у країні.

      Теги: Новини політики Новини Росії Чорногорія
      Джерело: 24 Канал
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