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      Россия пыталась заблокировать в ПАСЕ отчет Украины по российской агрессии

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      Петр Толстой
      Петр Толстой / Патриот Донбасса

      Украина инициировала рассмотрение отчета о российской агрессии в ПАСЕ. Глава российской делегации Петр Толстой пытался заблокировать доклад.

      7 мая состоялись заседания руководящих рабочих органов ПАСЕ – Бюро и постоянного комитета. Об этом сообщила глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько в фейсбук.

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      Россия блокировала инициативу Украины по созданию отчета по ситуации вооруженной агрессии и вреда для окружающей среды. В лице Петра Толстого раздавался призыв не одобрять решение бюро, которое уже поддержало нашу инициативу,
      – написала Ясько.

      Ясько также сообщила, что после ее доклада большинство членов постоянного комитета поддержали украинскую инициативу.

      Смотрите видео комментария Елизаветы Ясько:

      Обратите внимание! Во время онлайн-заседания постоянного комитета ПАСЕ 30 апреля руководитель российской делегации Петр Толстой назвал временно оккупированные территории Донбасса “независимыми республиками восточной Украины”. Толстой рассказывал, что ситуация с коронавирусом на Донбассе и в Крыму – контролируемая и не требует украинского вмешательства.

      Отметим, что из-за вспышки коронавируса летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок. Вероятнее всего, она все же состоится до октября. Руководящие органы ПАСЕ и комитеты работают в дистанционном режиме.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Слуга народа Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия ПАСЕ Новости политики
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