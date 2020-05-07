Россия пыталась заблокировать в ПАСЕ отчет Украины по российской агрессии

Украина инициировала рассмотрение отчета о российской агрессии в ПАСЕ. Глава российской делегации Петр Толстой пытался заблокировать доклад.

7 мая состоялись заседания руководящих рабочих органов ПАСЕ – Бюро и постоянного комитета. Об этом сообщила глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько в фейсбук.

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Россия блокировала инициативу Украины по созданию отчета по ситуации вооруженной агрессии и вреда для окружающей среды. В лице Петра Толстого раздавался призыв не одобрять решение бюро, которое уже поддержало нашу инициативу,

– написала Ясько.

Ясько также сообщила, что после ее доклада большинство членов постоянного комитета поддержали украинскую инициативу.

Смотрите видео комментария Елизаветы Ясько:

Обратите внимание! Во время онлайн-заседания постоянного комитета ПАСЕ 30 апреля руководитель российской делегации Петр Толстой назвал временно оккупированные территории Донбасса “независимыми республиками восточной Украины”. Толстой рассказывал, что ситуация с коронавирусом на Донбассе и в Крыму – контролируемая и не требует украинского вмешательства.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок. Вероятнее всего, она все же состоится до октября. Руководящие органы ПАСЕ и комитеты работают в дистанционном режиме.