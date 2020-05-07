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      Росія намагалась заблокувати в ПАРЄ звіт України щодо російської агресії

      -
      Петро Толстой
      Петро Толстой / Патріот Донбасу

      Україна ініціювала розгляд звіту про російську агресію у ПАРЄ. Голова російської делегації Петро Толстой намагався заблокувати цю доповідь.

      7 травня відбулись засідання керівних робочих органів ПАРЄ – Бюро та постійного комітету. Про це повідомила глава постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько у фейсбуці.

      До теми Антисеміт і гомофоб Толстой став віцеспікером ПАРЄ: відео скандалів росіянина

      Росія блокувала ініціативу України по створенню звіту по ситуації збройної агресії та шкоди для навколишнього середовища. В особі Петра Толстого лунав заклик не схвалювати рішення бюро, яке вже підтримало нашу ініціативу,
      – написала Ясько.

      Ясько також повідомила, що після її доповіді більшість членів постійного комітету підтримали українську ініціативу.

      Дивіться відео коментаря Єлизавети Ясько:

      Зверніть увагу! Під час онлайн-засідання постійного комітету ПАРЄ 30 квітня керівник російської делегації Петро Толстой назвав тимчасово окуповані території Донбасу “незалежними республіками східної України”. Толстой розповідав, що ситуація з коронавірусом на Донбасі та в Криму – контрольована і не потребує українського втручання.

      Зазначимо, що через спалах коронавірусу літню сесію ПАРЄ перенесли на невизначений термін. Найімовірніше, вона таки відбудеться до жовтня. Керівні органи ПАРЄ та комітети працюють у дистанційному режимі.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Слуга народу Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія ПАРЄ Новини політики
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