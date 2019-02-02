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      Россия распространяет фейки о массовых фальсификациях на выборах президента Украины, – Шкиряк

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      Россия распространяет фейки о массовых фальсификациях на украинских выборах
      Россия распространяет фейки о массовых фальсификациях на украинских выборах / Фото из свободных сетей

      Накануне выборов президента Украины Россия активно прибегает к провокациям. Одной из них является распространение ложной информации о якобы масштабной фальсификации выборов.

      Такими фейками Россия пытается показать, что украинские выборы якобы нелегитимны. Россия также пытается создать напряженную ситуацию в государстве: внушить стресс, панику и дестабилизировать украинское общество, заявил в эфире "5 канала" советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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      Шкиряк отметил, что будет внимательно следить за тем, чтобы президентские выборы прошли честно и прозрачно.

      Правоохранительные органы полностью готовы ко всем вызовам и МВД сделает все от себя зависящее, чтобы эти выборы прошли демократично, открыто, в соответствии с законодательством и самое главное – без правонарушений и фальсификаций,
      – отметил советник министра.

      "Там, где есть фальсификация или подкуп, мы будем бить по рукам, согласно законам, независимо от фамилии кандидата и от штаба, который осуществлял эти правонарушения", – отметил Шкиряк.

      Что известно о выборах президента Украины 2019?
      Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      По состоянию на 2 февраля 62 человека подали документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. 28 из них Центризбирком зарегистрировал.

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      Теги: Новости России Российская пропаганда Министерство внутренних дел Зорян Шкиряк Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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