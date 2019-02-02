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      Росія поширює фейки про масові фальсифікації на виборах президента України, – Шкіряк

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      Росія поширює фейки про масові фальсифікації на українських виборах
      Росія поширює фейки про масові фальсифікації на українських виборах / Фото з вільних мереж

      Напередодні виборів президента України Росія активніше вдається до провокацій. Однією із них є поширення неправдивої інформації про начебто масштабну фальсифікацію виборів.

      Такими фейками Росія намагається показати, що українські вибори нібито нелегітимні. Росія також намагається створити напружену ситуацію в державі: навіяти стрес, паніку та дестабілізувати українське суспільство, заявив в ефірі "5 каналу" радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

      Читайте також: Як Росія збирається перешкоджати виборам в Україні: ключові загрози

      Шкіряк наголосив, що пильно стежитиме за тим, щоб президентські вибори пройшли чесно та прозоро.

      Правоохоронні органи цілковито готові до всіх викликів і МВС зробить усе від себе залежне, аби ці вибори відбулися демократично, відкрито, відповідно до законодавства і найголовніше – без правопорушень і фальсифікацій,
      – наголосив радник міністра.

      "Там, де є фальсифікація чи підкуп, ми битимемо по руках, згідно із законами, незалежно від прізвища кандидата і від штабу, що здійснював ці правопорушення", – зазначив Шкіряк. 

      Що відомо про вибори президента України 2019?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Станом на 2 лютого 62 особи подали документи до Центральної виборчої комісії для участі у президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. 28 із них Центрвиборчком зареєстрував.

      вибори президента України
      Вибори президента 2019: головні дати

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Зорян Шкіряк Міністерство внутрішніх справ Російська пропаганда Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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