Россия расширила санкции против Евросоюза

В Кремле решили расширить список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Такие действия являются ответом на санкции Европейского союза в отношении РФ, отметили на сайте Министерства иностранных дел страны.

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В российском МИД отметили, что неоднократно предостерегали от использования инструмента односторонних санкций, так как это противоречит международному праву. А также открыто заявляли, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия.

Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза,

– отметили в сообщении.

Отметим, что 15 марта 2019 года Совет ЕС ввел санкции против восьми граждан России из-за агрессии в Керченском проливе.

Как Россия напала на Украину в Азовском море? 25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.



В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.