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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Россия расширила санкции против Евросоюза

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      Россия ввела новые санкции против ЕС
      Россия ввела новые санкции против ЕС / lecourrierderussie.com

      В Кремле решили расширить список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

      Такие действия являются ответом на санкции Европейского союза в отношении РФ, отметили на сайте Министерства иностранных дел страны.

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      В российском МИД отметили, что неоднократно предостерегали от использования инструмента односторонних санкций, так как это противоречит международному праву. А также открыто заявляли, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия.

      Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза,
      – отметили в сообщении.

      Отметим, что 15 марта 2019 года Совет ЕС ввел санкции против восьми граждан России из-за агрессии в Керченском проливе.

      Как Россия напала на Украину в Азовском море? 25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.

      В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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