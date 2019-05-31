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      Германия и США обсудили политику в отношении Украины и "санкции, карающие Россию"

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      Майк Помпео и Гайко Маас обсудили международную политику в отношении Украины
      Майк Помпео и Гайко Маас обсудили международную политику в отношении Украины / U.S. Department of State

      Международную политику в отношении Украины "в свете практики российской вооруженной агрессии" следует осуществлять в координации и сотрудничестве и с полной поддержкой реформаторского курса.

      Об этом на совместной пресс-конференции в Берлине заявили госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Гайко Маас в пятницу, 31 мая, пишет "Голос Америки".

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      Помпео от имени США поблагодарил Германию за сотрудничество в вопросе "санкций, которые наказывают Россию за ее агрессию в Украине и применение химического оружия в Великобритании".

      В свете практики российской вооруженной агрессии надеемся, что немецкое правительство будет помогать в укреплении поддержки НАТО,
      – заявил Помпео.

      Помпео
      Майк Помпео, государственный секретарь США с 26 апреля 2018

      Маас, в свою очередь, отметил важность сотрудничества Германии и США в отношении Украины и рассказал об итогах своего визита в Киев.

      Многие конфликты и вызовы, стоящие перед нами, могут быть решены только в координации и сотрудничестве с нашими американскими друзьями. Это справедливо в отношении Украины,
      – сказал глава МИД Германии.

      Маас
      Гайко Маас, министр иностранных дел Германии с 14 марта 2018 года

      30 мая состоялась встреча Гайко Мааса с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее итогам Маас заявил, что "новый президент и новое правительство заслуживает нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины". И добавил, что страны Большой Семерки активно работают для достижения этой цели.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Новости США Майк Помпео НАТО Санкции
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