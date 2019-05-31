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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Німеччина та США обговорили політику щодо України та "санкції, що карають Росію"

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      Майк Помпео та Гайко Маас обговорили міжнародну політику щодо України
      Майк Помпео та Гайко Маас обговорили міжнародну політику щодо України / U.S. Department of State

      Міжнародну політику стосовно України "у світлі практики російської збройної агресії" слід здійснювати в координації та співпраці та з повною підтримкою реформаторського курсу.

      Про це на спільній прес-конференції у Берліні заявили держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у п'ятницю, 31 травня, пише "Голос Америки".

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      Помпео від імені США подякував Німеччині за співпрацю у питанні "санкцій, що карають Росію за її агресію в Україні і використання хімічної зброї у Великій Британії".

      У світлі практики російської збройної агресії сподіваємось, що німецький уряд допомагатиме у зміцненні підтримки НАТО,
      – заявив Помпео.

      Помпео
      Майк Помпео, державний секретар США з 26 квітня 2018 року

      Маас, у свою чергу, відзначив важливість співпраці Німеччини та США щодо України і розповів про підсумки свого візиту до Києва.

      Багато конфліктів та викликів, які постають перед нами, можуть бути вирішені лише в координації та співпраці з нашими американськими друзями. Це справедливо щодо України,
      – сказав керівник МЗС Німеччини.

      Маас
      Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини з 14 березня 2018 року

      30 травня відбулася зустріч Гайко Мааса із Президентом України Володимиром Зеленським. За її підсумками Маас заявив, що "новий президент та новий уряд заслуговує на нашу повну підтримку у продовженні реформаторського курсу України". І додав, що країни Великої Сімки активно працюють для досягнення цієї мети.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини США Новини Росії Санкції НАТО Майк Помпео
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