Німеччина та США обговорили політику щодо України та "санкції, що карають Росію"

Міжнародну політику стосовно України "у світлі практики російської збройної агресії" слід здійснювати в координації та співпраці та з повною підтримкою реформаторського курсу.

Про це на спільній прес-конференції у Берліні заявили держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у п'ятницю, 31 травня, пише "Голос Америки".

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Помпео від імені США подякував Німеччині за співпрацю у питанні "санкцій, що карають Росію за її агресію в Україні і використання хімічної зброї у Великій Британії".

У світлі практики російської збройної агресії сподіваємось, що німецький уряд допомагатиме у зміцненні підтримки НАТО,

– заявив Помпео.



Майк Помпео, державний секретар США з 26 квітня 2018 року

Маас, у свою чергу, відзначив важливість співпраці Німеччини та США щодо України і розповів про підсумки свого візиту до Києва.

Багато конфліктів та викликів, які постають перед нами, можуть бути вирішені лише в координації та співпраці з нашими американськими друзями. Це справедливо щодо України,

– сказав керівник МЗС Німеччини.



Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини з 14 березня 2018 року

30 травня відбулася зустріч Гайко Мааса із Президентом України Володимиром Зеленським. За її підсумками Маас заявив, що "новий президент та новий уряд заслуговує на нашу повну підтримку у продовженні реформаторського курсу України". І додав, що країни Великої Сімки активно працюють для досягнення цієї мети.