Росія розширила санкції проти Євросоюзу

У Кремлі вирішили розширити список представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації.

Такі дії є відповіддю на санкції Європейського союзу щодо РФ, зазначили на сайті Міністерства закордонних справ країни.

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У російському МЗС зазначили, що неодноразово застерігали від використання інструменту односторонніх санкцій, адже це суперечить міжнародному праву. А також відкрито заявляли, що Росія залишає за собою право на співмірні відповідні дії.

Число фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу,

– наголосили у повідомленні.

Зазначимо, що 15 березня 2019 року Рада ЄС запровадила санкції проти восьми громадян Росії через агресію у Керченській протоці.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах.



Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень. Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.