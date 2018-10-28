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      Россия разместила в Калининграде новейшие комплексы "Самарканд"

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      Россия разместила в Калининграде новейшие КРБ "Самарканд"
      Россия разместила в Калининграде новейшие КРБ "Самарканд" / Иллюстративное фото

      Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" на стратегических направлениях, в том числе в Калининграде. Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

      Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы портала государственных закупок России.

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      Согласно документации тендера, в России развернуто по меньшей мере 13 комплексов "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они расположены в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и Беларуси.

      Комплексы радиоэлектронной борьбы расположенные на объектах Военно-морского флота России.

      В сообщении, размещенном на сайте Минобороны РФ, указано, что "в 2017 году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".

      Теги: Новости России Оружие
      Источник: 24 Канал
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