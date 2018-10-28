Росія розмістила в Калінінграді новітні комплекси "Самарканд"

Міністерство оборони Росії розмістило новітні комплекси радіоелектронної боротьби "Самарканд" на стратегічних напрямках, в тому числі в Калінінграді. Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу і його характеристики.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на матеріали порталу державних закупівель Росії.

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Згідно з документацією тендера, в Росії розгорнуто щонайменше 13 комплексів "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Вони розташовані в Архангельській, Калінінградській, Московській, Мурманській, Нижегородської областях, Краснодарському і Приморському краї, Єврейській автономній області та Білорусі.

Комплекси радіоелектронної боротьби розташовані на об'єктах Військово-морського флоту Росії.

У повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони РФ, вказано, що "у 2017 році на озброєння служби радіоелектронної боротьби Північного флоту надійшли новітні комплекси "Свет" і "Самарканд".