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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия разрабатывает новые виды яда для ведения тайных операций, – британский парламентарий

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Кремль использует яды для ведения своих тайных операций
Кремль использует яды для ведения своих тайных операций / The Times of Israel

Кремль любит использовать яды, которые не оставляют следов, для своих тайных операций. Для этого ФСБ даже создала специальный отдел для исследования и создания новых токсинов.

Об этом со ссылкой на собственные источники заявил британский политик, член Комитета по иностранным делам комитета Палаты общин Роберт Сили, сообщает The Times.

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Политик уже несколько лет занимается научным исследованиями способов ведения войны Россией. Сили, как отмечает издание, четыре года провел в бывшем Советском Союзе.

Как утверждает британский депутат, применение трех известных типов ядов можно связать с Москвой: это сильнодействующие опиаты, такие как фентанил, вероятно использованный при штурме театра на Дубровке в Москве в 2002 году; радиоактивные токсины, например полоний-210, которым в 2006 году был отравлен бывший российский разведчик Александр Литвиненко; и диоксины, которые, по словам Сили, были использованы при попытке убийства экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Яды могут не оставлять следов, поэтому они очень удобны для тайных способов ведения войны. Но они также могут быть использованы как сигнал или высказывание,
— объяснил британский дипломат.

Отметим, недавно западные СМИ сообщили о том, что в Соединенном Королевстве был отравлен бывший военный разведчик — 66-летний Сергей Скрипач, которого в 2016 году в России осудили за госизмену. Происхождение вещества остается неизвестным, однако полиция предполагает, что его могли отравить фентанилом.

Теги: Новости политики Великобритания Новости России отравление
Источник: 24 Канал
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