Росія розробляє нові види отрути для ведення таємних операцій, – британський парламентар

Кремль любить використовувати отрути, які не залишають слідів, для своїх таємних операцій. Для цього ФСБ навіть створила спеціальний відділ для дослідження і створення нових токсинів.

Про це із посиланням на власні джерела заявив британський політик, член Комітету у закордонних справах комітету Палати громад Роберт Сілі, повідомляє The Times.

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Політик вже декілька років займається науковим дослідженням способів ведення війни Росією. Сілі, як зауважує видання, чотири роки провів у колишньому Радянському Союзі.

Як стверджує британський депутат, застосування трьох відомих типів отрут можна пов'язати з Москвою: це сильнодіючі опіати, такі як фентаніл, імовірно використаний під час штурму театру на Дубровці в Москві у 2002 році; радіоактивні токсини, наприклад полоній-210, яким у 2006 році був отруєний колишній російський розвідник Олександр Литвиненко; і діоксини, які, за словами Сілі, були використані при спробі вбивства екс-президента України Віктора Ющенка.

Отрути можуть не залишати слідів, тому вони дуже зручні для таємних способів ведення війни. Але вони також можуть бути використані як сигнал або висловлювання,

– пояснив британський дипломат.

Зазначимо, нещодавно західні ЗМІ повідомили про те, що у Сполученому Королівстві було отруєно колишнього військового розвідника – 66-річного Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду. Походження речовини залишається невідомим, однак поліція припускає, що його могли отруїти фентанілом.