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Росія розробляє нові види отрути для ведення таємних операцій, – британський парламентар

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Кремль використовує отрути для ведення своїх таємних операцій
Кремль використовує отрути для ведення своїх таємних операцій / The Times of Israel

Кремль любить використовувати отрути, які не залишають слідів, для своїх таємних операцій. Для цього ФСБ навіть створила спеціальний відділ для дослідження і створення нових токсинів.

Про це із посиланням на власні джерела заявив британський політик, член Комітету у закордонних справах комітету Палати громад Роберт Сілі, повідомляє The Times.

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Політик вже декілька років займається науковим дослідженням способів ведення війни Росією. Сілі, як зауважує видання, чотири роки провів у колишньому Радянському Союзі.

Як стверджує британський депутат, застосування трьох відомих типів отрут можна пов'язати з Москвою: це сильнодіючі опіати, такі як фентаніл, імовірно використаний під час штурму театру на Дубровці в Москві у 2002 році; радіоактивні токсини, наприклад полоній-210, яким у 2006 році був отруєний колишній російський розвідник Олександр Литвиненко; і діоксини, які, за словами Сілі, були використані при спробі вбивства екс-президента України Віктора Ющенка.

Отрути можуть не залишати слідів, тому вони дуже зручні для таємних способів ведення війни. Але вони також можуть бути використані як сигнал або висловлювання,
пояснив британський дипломат.

Зазначимо, нещодавно західні ЗМІ повідомили про те, що у Сполученому Королівстві було отруєно колишнього військового розвідника – 66-річного Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду. Походження речовини залишається невідомим, однак поліція припускає, що його могли отруїти фентанілом.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія отруєння
Джерело: 24 Канал
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