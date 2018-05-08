Россия сама не определилась с идеологией, – эксперт

Россия в Украине действует широко и тратит на это большие деньги. Проблема в том, что в правящей элите Украины нет людей, которые понимают, что такое мягкая сила, идеология, интересы государства в сфере массового сознания.

Об этом сайту "24" рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По его словам, Россия с 2008 года организовала масштабное и системное наступление на Украину, начиная от советских детских песенок, культурных походов, до огромного количества пропагандистской литературы и таких мероприятий, как "Бессмертный полк".

Впрочем, говорит Небоженко, наши политики больше занимаются выборами и коррупционными скандалами, их больше интересуют персональные отношения, а не большие идеологические темы. Война и рейтинги.

Среди украинской элиты нет интереса к государственной идеологии. Как прекратить наступление России на Украину, таких попыток политики не делают. Еще и Запад не подсказывает. В Украине привыкли жить по его подсказкам. А в этой ситуации Западу безразлично. Там вообще не могут понять, где проходит культурная и идеологическая границы между Украиной и Россией,

– подчеркивает Виктор Небоженко.

Однако, отмечает эксперт, больших последствий от таких мероприятий, как "Бессмертный полк", не будет. Потому что Россия сегодня сама не определилась с идеологическим направлением внутри своей страны. РФ мечется между двумя прямо противоположными идеологическими конструкциями. И на все тратит огромные деньги.

"Россия не определилась с идеологией. Там то выходят фильмы о царе, то о его ликвидации, то о Троцком, а затем о прекрасной жизни царской империи. Но на подрастающее поколение, его понимание истории это не повлияет. Историческое прошлое исказило интернет, и никакие великие исторические образы – Ленин, Сталин, Бандера, Хрущев или Турчинов не станут величественными. Интернет не дает возможности существования мощных идеологий. Это больше напоминание старшему поколению, которое любит царя и Сталина, что рядом есть грозная Россия. Историю трудно склеить после 20 лет", – отмечает Небоженко.

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