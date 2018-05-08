Росія сама не визначилася з ідеологією, – експерт

Росія в Україні діє широко і витрачає на це великі гроші. Проблема в тому, що в правлячій еліті України немає людей, які розуміють, що таке м'яка сила, ідеологія, інтереси держави у сфері масової свідомості.

Про це сайту "24" розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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За його словами, Росія з 2008 року організувала масштабний і системний наступ на Україну, починаючи від радянських дитячих пісеньок, культурних походів, до величезної кількості пропагандистської літератури і таких заходів, як "Бессмертный полк".

Втім, говорить Небоженко, наші політики більше займаються виборами і корупційними скандалами, їх більше цікавлять персональні стосунки, а не великі ідеологічні теми. Війна і рейтинги.

Серед української еліти немає інтересу до державної ідеології. Як припинити наступ Росії на Україну, таких спроб політики не роблять. Ще й Захід не підказує. В Україні звикли жити за його підказками. А в цій ситуації Заходу байдуже. Там взагалі не можуть зрозуміти, де проходить культурний та ідеологічний кордон між Україною і Росією,

– наголошує Віктор Небоженко.

Однак, зазначає експерт, великих наслідків від таких заходів, як "Бєссмєртний полк", не буде. Тому що Росія сьогодні сама не визначилася з ідеологічним напрямком у середині своєї країни. РФ кидається між двома прямо протилежними ідеологічними конструкціями. І на все витрачає величезні гроші.

"Росія не визначилася з ідеологією. Там то виходять фільми про царя, то про його ліквідацію, то про Троцького, а потім про прекрасне життя царської імперії. Але на підростаюче покоління, його розуміння історії це не вплине. Історичне минуле викривив інтернет, і ніякі великі історичні образи – Ленін, Сталін, Бандера, Хрущов або Турчинов не стануть величними. Інтернет не дає можливості існування потужних ідеологій. Це більше нагадування старшому поколінню, яке любить і царя, і Сталіна, що поруч є грізна Росія. Історію важко склеїти після 20 років", – наголошує Небоженко.

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