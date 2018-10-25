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      Россия сделает главарями боевиков на Донбассе "ботаников": Тука рассказал о планах Кремля

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      Тука заявил, что Россия работает над изменением внешности главарей боевиков Донбасса
      Тука заявил, что Россия работает над изменением внешности главарей боевиков Донбасса / 24 канал

      Главной целью России после запланированных так называемых "выборов" на оккупированной Донетчине будет привести к власти "ботаников", которые попытаются интегрировать оккупированный Донбасс в Украину. РФ сейчас работает над сценарием с изменением внешности руководителей пророссийских боевиков Донбасса.

      Такое мнение в интервью изданию "Обозреватель" высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

      Заместитель министра отметил, что в Украине за последние 7-8 месяцев активизировались те пророссийские силы, которые выступают за проведение так называемых прямых переговоров.

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      Это путинский сценарий, который Россия настойчиво предлагала еще с 2014 года. Те, кто ратует за это: команда Медведчука в разных ипостасях, так называемая команда "Оппозиционного блока", различные фейковые общественные организации – это прокремлевские силы,
      – отметил Тука.

      Он добавил, что эти силы сейчас пытаются исключительно политическими шагами принудить Украину к такому сценарию: "Сейчас в этом же ключе будут действовать и пророссийские лоббистские силы, которые представлены в Европе".

      В этом контексте политик привел пример с неудачным опытом Молдовы в решении конфликта на территории Приднестровья, когда Кишинев поддался на уговоры России и начал прямые переговоры с Тирасполем. РФ таким образом развязала войну в Молдове.

      Заместитель министра отметил, что на сегодня в России разрабатывают сценарий смены внешнего вида руководителей пророссийских боевиков оккупированных Донетчины и Луганщины, чтобы эти территории можно было интегрировать в Украину на условиях Москвы.

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      Такие персонажи, как Плотницкий, Захарченко – они для такой цели, мягко говоря, мало подходят и их нужно менять на тех людей, которых в народе называют "ботаники". Это могут быть представители интеллигенции, бизнеса, люди далекие от войны, в костюмах и галстуках. Их можно подать как сторону для переговоров. Поэтому и была сначала осуществлена одна рокировка, а потом вторая,
      – пояснил Тука.

      Напомним, что после гибели главаря боевиков Донбасса Александра Захарченко оккупанты заявили, что планируют осенью провести "выборы" на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Георгий Тука Российская пропаганда Виктор Медведчук Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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