Росія зробить ватажками бойовиків на Донбасі ''ботаніків'': Тука розповів про плани Кремля

Головною метою Росії після запланованих так званих "виборів" на окупованій Донеччині буде привести до влади "ботаніків", які спробують інтегрувати окупований Донбас в Україну. РФ зараз працює над сценарієм зі зміною зовнішності керівників проросійських бойовиків Донбасу.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Обозреватель" висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Заступник міністра зазначив, що в Україні за останні 7-8 місяців активізувалися ті проросійські сили, які виступають за ведення так званих прямих переговорів.

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Це путінський сценарій, який Росія наполегливо пропонувала ще з 2014 року. Ті, хто ратує за це: команда Медведчука в різних іпостасях, так звана команда "Опозиційного блоку", різні фейкові громадські організації – це прокремлівські сил,

– зазначив Тука.

Він додав, що ці сили зараз намагаються виключно політичними кроками примусити Україну до такого сценарію: "Зараз у цьому ж ключі діятимуть і проросійські лобістські сили, які представлені в Європі".

У цьому контексті політик навів приклад з невдалим досвідом Молдови у вирішенні конфлікту на території Придністров'я, коли Кишинів піддався на вмовляння Росії та почав прямі переговори з Тирасполем. РФ таким чином розв’язала війну у Молдові.

Заступник міністра зазначив, що на сьогодні в Росії опрацьовують сценарій зміни зовнішнього вигляду керівників проросійських бойовиків окупованих Донеччини та Луганщини, щоб ці території можна було інтегрувати в Україну на умовах Москви.

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Такі персонажі, як Плотницкий, Захарченко – вони для такої мети, м'яко кажучи, мало підходять і їх потрібно замінювати на тих людей, яких у народі називають "ботаніки". Це можуть бути представники інтелігенції, бізнесу, люди далекі від війни, у костюмах і краватках. Їх можна подати як сторону для переговорів. Тому і була спочатку здійснена одна рокіровка, а потім друга,

– пояснив Тука.

Нагадаємо, що після загибелі ватажка бойовиків Донеччини Олександра Захарченка окупанти заявили, що планують восени провести "вибори" на окупованих територіях Донеччини і Луганщини.