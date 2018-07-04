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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Россия снова пригласила Терезу Мэй на ЧМ-2018, – СМИ

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Тереза Мей
Тереза Мей / ru.tsn.ua

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о бойкоте чемпионата мира по футболу в России после отравления в английском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Однако Россия направила Терезе Мэй новое приглашение на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает The Guardian.

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Новое приглашение Мэй получила после того, как сборная Англии вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Источник в правительстве Великобритании сообщил изданию, что Мэй следит за матчами национальной команды в России. The Guardian отмечает, что пока неизвестно, приедет ли Мэй в Россию, если Англия дойдет до финала турнира. Со своей стороны в российском посольстве в Великобритании ТАСС заявили, что Россия не направляла Мэй нового приглашения.

От поездки на мундиаль отказались первые лица Великобритании, Финляндии, Исландии, Австралии, Польши, Аргентины и Германии. Основная причина бойкота – отравление в английском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на турнир приедут лидеры и представители ряда государств. Политические группы "Зеленых" и Европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте в зарегистрированных проектах резолюций призвали европейских политиков не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Тереза Мэй
Источник: 24 Канал
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