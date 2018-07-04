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Росія знову запросила Терезу Мей на ЧС-2018, – ЗМІ

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Тереза Мей
Тереза Мей / ru.tsn.ua

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила про бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії після отруєння в англійському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. Однак Росія надіслала Терезі Мей нове запрошення на чемпіонат світу з футболу 2018 року.

Про це інформує The Guardian.

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Нове запрошення Мей отримала після того, як збірна Англії вийшла в чвертьфінал ЧС-2018. Джерело в уряді Великобританії повідомило виданню, що Мей стежить за матчами національної команди в Росії. The Guardian зазначає, що поки невідомо, чи приїде Мей у Росію, якщо Англія дійде до фіналу турніру. Зі свого боку в російському посольстві у Великобританії ТАСС заявили, що Росія не надсилала Мей нового запрошення.

Від поїздки на мундіаль відмовилися перші особи Великобританії, Фінляндії, Ісландії, Австралії, Польщі, Аргентини та Німеччини. Основна причина бойкоту – отруєння в англійському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що на турнір приїдуть лідери і представники низки держав. Політичні групи "Зелених" і Європейських консерваторів та реформістів у Європарламенті в зареєстрованих проектах резолюцій закликали європейських політиків не їхати в Росію на чемпіонат світу з футболу. 

Теги: Тереза Мей Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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