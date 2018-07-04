У Росії активісти провели акцію проти репресій перед матчем ЧС, їх затримала поліція

У Санкт-Петербурзі поліція затримала учасників руху "Весна". Вони влаштували акцію протесту проти репресій та тортур перед матчем чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

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Учасників акції затримали на Крестовському острові та доправили до відділку поліції. Там активістам повідомили, що на них складуть протоколи за порушення порядку проведення акції.

Зазначається, що затримано четверо учасників руху. Серед затриманих є 16 річна дівчина Ліка Петровська. Повідомляється, що о 20:44 їй стало погано, тому довелося викликати швидку. Також у повідомленні зазначається, що ще двоє активістів не досягли повнолітнього віку.

Дівчина лягла на постамент Забиваки (талісман чемпіонату світу з футболу) у закривавленому платті.

У інтерв'ю виданню Reuters вона сказала, що таким чином активісти мали намір звернути увагу на те, що незалежно від того, що показують іноземцям, все всередині не так добре і красиво.



Дівчина лягла на постамент талісмана чемпіонату світу з футболу на знак протесту

Не важливо, що показують хороші речі, люди в Росії, як і раніше, страждають,

– додала вона.

Петровська зазначила, що однією з проблем, до яких вона хотіла привернути увагу, є ув'язнення в російській в'язниці українського режисера Олега Сенцова.

За повідомленням ОВД-Інфо станом на 00:10 до активістів не пустили правозахисників.

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Затриманій стало погано, тому їй викликали швидку та доправили до лікарні

На сторінці руху "Весна" заявляють, що не виступають проти чемпіонату, а хочуть нагадати, що під час ЧС влада обмежила свободу висловлювання поглядів.

"У в'язницях голодують невинні, такі як Олег Сенцов. А саме свято сприймають як анестезію для пограбування країни: підвищення податків, акцизів і пенсійного віку", – заявляють активісти.