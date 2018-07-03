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У російській психлікарні політв’язню Клиху роблять невідомі ін’єкції

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Політв’язню Клиху роблять невідомі ін’єкції у російській психлікарні
Політв’язню Клиху роблять невідомі ін’єкції у російській психлікарні / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває в обласній тюремній психлікарні Магнітогорська, де йому роблять "якісь щеплення".

Про це дізналася юристка Уральської правозахисної групи Катерина Бур’ян, повідомляє у Facebook правозахисниця Тетяна Щур.

24 канал повідомляв, що 30 червня стало відомо про те, що Станіслав Клих перебуває у психіатричній лікарні в Магнітогорську. Він перебував у дуже поганому стані, а свідочість чоловіка була сплутаною.

Про місцеперебування Клиха розповів адвокат Роман Качанов, який 26 червня бачився з політв’язнем.

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Станіслав почувається краще. Каже, що дозволу на госпіталізацію не давав, що суперечить словами тюремників. Якщо 26 червня його свідомість було заплутаною, мова "пливла", образи зашкалювали і здавалися Роману "фантазійно-маячними", то Катерина знайшла його більш спокійним і розумним. Але у неї склалося враження, що він перебуває під впливом заспокійливих препаратів. Та й сам Станіслав сказав, що йому роблять "якісь щеплення",
– мовиться у повідмоленні.

Окрім того, Клих поскаржився, що прогулянки дозволяють рідко, а листи від матері швидко відбирають, тому він ледь встигає їх прочитати. Крім того, українець просить перевести його в іншу камеру, бо теперішня ж надто тісною.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та те, що коли-небудь узагалі бував у Чечні. Український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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