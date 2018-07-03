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В российской психбольнице политзаключенному Клыху делают неизвестные инъекции

21 Читати новину українською
Политзаключенному Клыху делают неизвестные инъекции в российской психбольнице
Политзаключенному Клыху делают неизвестные инъекции в российской психбольнице / Фото из свободных сетей

Незаконно осужденный в России украинец Станислав Клых находится в областной тюремной психушке Магнитогорска, где ему делают какие-то прививки".

Об этом узнала юрист Уральской правозащитной группы Екатерина Сорняк, сообщает в Facebook правозащитница Татьяна Щур.

24 канал сообщал, что 30 июня стало известно о том, что Станислав Клых находится в психиатрической больнице в Магнитогорске. Он находился в очень плохом состоянии, а сознание мужчины было спутанным.

О местонахождении Клыха рассказал адвокат Роман Качанов, который 26 июня виделся с политзаключенным.

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Станислав чувствует себя лучше. Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июня его сознание было запутанным, речь "плыла", образы зашкаливали и казались Роману "фантазийно-бредовыми", то Екатерина нашла его более спокойным и разумным. Но у нее сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов. Да и сам Станислав сказал, что ему делают какие-то прививки",
– говорится в сообщении.

Кроме того, Клых пожаловался, что прогулки позволяют редко, а письма от матери быстро отбирают, потому он едва успевает их прочитать. Кроме того, украинец просит перевести его в другую камеру, ибо нынешняя же слишком тесная.

Кто такой Станислав Клых?Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клых отрицает обвинения и то, что когда-нибудь вообще бывал в Чечне. Украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России заложники
Источник: 24 канал
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