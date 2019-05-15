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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Россия снова провоцирует НАТО: венгерские истребители перехватили два самолета РФ над Балтикой

      197 Читати новину українською
      Силы НАТО перехватили российские самолеты
      Силы НАТО перехватили российские самолеты / 24.hu

      Второй раз за последние два дня россияне совершили провокацию сил НАТО. Сразу два российских самолета нарушили воздушное пространство стран Балтии.

      Венгерские истребители военно-воздушных сил поднялись в небо по тревоге Объединенного противовоздушного центра НАТО, об этом сообщает Министерство обороны Венгрии.

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      Венгерские истребители перехватили российский бомбардировщик ИЛ-22 и истребитель СУ-27. Пилоты не вели никакой радиосвязи с авиадиспетчерами и осуществляли маневры над Балтийским морем.

      Какова цель этих полетов – в России не комментируют.

      Над Эстонией в понедельник, 13 мая, венгерские истребители уже перехватывали российский военно-транспортный самолет Ан-26. Тогда инцидент в Министерстве иностранных дел Российской Федерации также не прокомментировали.

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      Теги: Новости России авиация НАТО Венгрия
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