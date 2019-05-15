Россия снова провоцирует НАТО: венгерские истребители перехватили два самолета РФ над Балтикой
Второй раз за последние два дня россияне совершили провокацию сил НАТО. Сразу два российских самолета нарушили воздушное пространство стран Балтии.
Венгерские истребители военно-воздушных сил поднялись в небо по тревоге Объединенного противовоздушного центра НАТО, об этом сообщает Министерство обороны Венгрии.
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Венгерские истребители перехватили российский бомбардировщик ИЛ-22 и истребитель СУ-27. Пилоты не вели никакой радиосвязи с авиадиспетчерами и осуществляли маневры над Балтийским морем.
Какова цель этих полетов – в России не комментируют.
Над Эстонией в понедельник, 13 мая, венгерские истребители уже перехватывали российский военно-транспортный самолет Ан-26. Тогда инцидент в Министерстве иностранных дел Российской Федерации также не прокомментировали.