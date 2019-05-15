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      Росія знову провокує НАТО: угорські винищувачі перехопили два літаки РФ над Балтикою

      527 Читать новость на русском
      Сили НАТО перехопили російські літаки
      Сили НАТО перехопили російські літаки / 24.hu

      Вдруге за останні два дні росіяни здійснили провокацію сил НАТО. Одразу два російський літаки порушили повітряний простір країн Балтії.

      Угорські винищувачі військово-повітряних сил здійнялись у небо по тривозі Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, про це повідомляє Міністерство оборони Угорщини.

      Читайте також: Угорські винищувачі перехопили російський літак над Балтикою

      Угорські винищувачі перехопили російський бомбардувальник ІЛ-22 та винищувач СУ-27. Пілоти не вели жодного радіозв'язку з авіадиспетчерами та здійснювали маневри над Балтійським морем.

      Яка мета цих польотів – у Росії не коментують.

      Над Естонією в понеділок, 13 травня, угорські винищувачі вже перехоплювали російський військово-транспортний літак Ан-26. Тоді інцидент у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації також не прокоментували.

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      Теги: Новини Росії авіація НАТО Угорщина
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