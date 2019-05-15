Росія знову провокує НАТО: угорські винищувачі перехопили два літаки РФ над Балтикою

Вдруге за останні два дні росіяни здійснили провокацію сил НАТО. Одразу два російський літаки порушили повітряний простір країн Балтії.

Угорські винищувачі військово-повітряних сил здійнялись у небо по тривозі Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, про це повідомляє Міністерство оборони Угорщини.

Читайте також: Угорські винищувачі перехопили російський літак над Балтикою

Угорські винищувачі перехопили російський бомбардувальник ІЛ-22 та винищувач СУ-27. Пілоти не вели жодного радіозв'язку з авіадиспетчерами та здійснювали маневри над Балтійським морем.

Яка мета цих польотів – у Росії не коментують.

Над Естонією в понеділок, 13 травня, угорські винищувачі вже перехоплювали російський військово-транспортний літак Ан-26. Тоді інцидент у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації також не прокоментували.