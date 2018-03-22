Россия совершила громкую провокацию против Украины: украинские ПВО – в боевой готовности

22 марта силы и средства Воздушных Сил ВСУ уже второй раз за месяц зафиксировали провокационные действия со стороны Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, в связи с чем противовоздушная оборона Украины была приведена в боевую готовность.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, Россия устроила провокацию вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

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Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции. Также группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач с нанесением ударов,

– отмечается в сообщении.

В Воздушных силах подчеркивают, что такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в ВСУ и ПС с целью отработки условного блокады пролива Босфор.

"Обнаружив угрозу со стороны страны-агрессора, все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины несут круглосуточное дежурство", – отмечают военные.

Напомним, в начале февраля в воздушном пространстве Крыма российская авиация отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины.