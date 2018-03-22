Росія здійснила гучну провокацію проти України: українські ППО – у бойовій готовності

22 березня сили та засоби Повітряних Сил ЗСУ вже вдруге за місяць зафіксували провокативні дії з боку Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації, у зв'язку з чим протиповітряну оборону України було приведено в бойову готовність.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, Росія влаштувала провокацію вздовж східного та південного повітряного кордону України.

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Винищувальна та бомбардувальна авіація країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ та Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України та АР Крим, а також з наближенням, до 40 кілометрів, до берегової лінії з боку Чорного моря з подальшим польотом вздовж узбережжя Румунії, Республіки Болгарії та Республіки Туреччини. Також група дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22, з повним боєкомплектом, у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили політ у повітряному просторі АР Крим, Азовського та Чорного морів із відпрацюванням певних умовних завдань із завданням ударів,

– зазначається у дописі.

У Повітряних силах підкреслюють, що такі дії авіації Російської Федерації викликано передусім реакцією на проведення чергового етапу командно штабних тренувань у ПС ЗСУ та з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор.

"Виявивши загрозу з боку країни-агресора усі визначені сили та засоби протиповітряної оборони було приведено в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації. Повітряні Сили Збройних Сил України несуть цілодобове чергування", – наголошують військові.

Нагадаємо, на початку лютого у повітряному просторі Криму російська авіація відпрацювала умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України.