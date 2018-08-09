Россия создала тайную сеть для торговли нефтью с КНДР: исследование

Исследователи южнокорейского Института политических исследований Asan выяснили, что Пхеньян закупает значительную часть своей нефти в России, и это не отражается в официальной торговой статистике, к тому же осуществляется в обход санкций США против КНДР. Исследование было сделано на основе российских таможенных данных.

Об этом пишет Huffington Post Deutschland.

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Согласно проведенному Asan исследованию, в период с 2015 по 2017 годы из России в Северную Корею было поставлено почти 4,4 млн баррелей очищенной нефти стоимостью 238 млн долларов – это треть от общего количества импортируемой КНДР нефти за этот период.

Издание замечает – ранее эксперты предполагали, что Северная Корея получает большую часть нефти из Китая.

Предполагается, что Россия создала незаконную торговую сеть, которая, вероятно, используется и сегодня, чтобы обойти американские санкции. На границе между Россией и Северной Кореей расположен поселок Хасан, который имеет железнодорожное сообщение с северокорейским портом Раджин. На этот участок железной дороги не распространяются санкции США. Поэтому южнокорейские эксперты считают, что железнодорожное сообщение является лазейкой для контрабандной торговли, говорится в статье.

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