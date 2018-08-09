Росія створила таємну мережу для торгівлі нафтою з КНДР: дослідження

Дослідники південнокорейського Інституту політичних досліджень Asan з'ясували, що Пхеньян закуповує значну частину своєї нафти у Росії, і це не відбивається в офіційній торговельній статистиці, до того ж здійснюється в обхід санкцій США проти КНДР. Дослідження було зроблене на основі російських митних даних.

Про це пише Huffington Post Deutschland.

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Відповідно до проведеного Asan дослідження, в період із 2015 по 2017 роки з Росії до Північної Кореї було транспортовано майже 4,4 млн барелів очищеної нафти вартістю 238 млн доларів – це третина від загальної кількості імпортованої КНДР нафти за цей період.

Видання зауважує – раніше експерти припускали, що Північна Корея отримує більшу частину нафти з Китаю.

Передбачається, що Росія створила незаконну торговельну мережу, яка, ймовірно, використовується і сьогодні, щоб обійти американські санкції. На кордоні між Росією і Північною Кореєю розташоване селище Хасан, яке має залізничне сполучення з північнокорейським портом Раджин. На цю ділянку залізниці не поширюються санкції США. Тому південнокорейські експерти вважають, що залізничне сполучення є лазівкою для контрабандної торгівлі, йдеться у статті.

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