Россия спешно достраивает Крымский мост: появились новые фото и видео

В оккупированном Крыму Россия продолжает строить Керченский мост. Оккупанты хотят успеть до конца 2019 года сдать железнодорожную часть моста.

Видео строительства опубликовал местный пророссийский телеканал на YouTube.

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Работы ведутся с обеих сторон мостового перехода, а именно из Краснодарского края РФ и из оккупированного Керчинского полуострова.



Строительство железной дороги

Сейчас оккупанты работают над железнодорожным движением.



Строительство Крымского моста

Россия хочет в августе-сентябре 2019 года запустить пробный поезд через Крымский мост. А в декабре должно состояться начало сообщения.

Смотрите видео по строительству Крымского моста:

Что известно о Крымском мосте?Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Есть еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.