Ни одного автомобиля: в сети высмеяли пустой Крымский мост, фото
С незаконно построенным оккупантами Крымским мостом опять что-то не так. Пользователи соцсетей показали его фото – он совсем пустой.
Новые фотографии незаконного моста без всякого движения на нем появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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"Фуры с товарами, автобусы туристов, авто отдыхающих... что? Полно же?", – пишут в подписи к фото.
Пустой Крымский мост/ Источник: Twitter RoksolanaToday&Крым
На Крымском мосту ни одного авто/ Источник: Twitter RoksolanaToday&Крым
Машины невидимы просто. Секретная технология. Какой мост? Это картонная копия на Мосфильме,
– шутят пользователи в комментариях.
Отметим, фото Крымского моста все больше показывают печальные последствия его незаконного строительства. В частности, он уничтожает судоходство по Керченскому проливу.
Чем опасен Крымский мост?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.
В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.
Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологической. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумками.