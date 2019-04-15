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      Ни одного автомобиля: в сети высмеяли пустой Крымский мост, фото

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      В сети показали Крымский мост совсем без автомобилей
      В сети показали Крымский мост совсем без автомобилей / Фото из открытых источников

      С незаконно построенным оккупантами Крымским мостом опять что-то не так. Пользователи соцсетей показали его фото – он совсем пустой.

      Новые фотографии незаконного моста без всякого движения на нем появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter.

      Читайте также: Россия собирается построить в оккупированном Крыму еще один мост

      "Фуры с товарами, автобусы туристов, авто отдыхающих... что? Полно же?", – пишут в подписи к фото.


      Пустой Крымский мост/ Источник: Twitter RoksolanaToday&Крым

      На Крымском мосту ни одного авто/ Источник: Twitter RoksolanaToday&Крым

      Машины невидимы просто. Секретная технология. Какой мост? Это картонная копия на Мосфильме,
      – шутят пользователи в комментариях.

      Отметим, фото Крымского моста все больше показывают печальные последствия его незаконного строительства. В частности, он уничтожает судоходство по Керченскому проливу.

      Чем опасен Крымский мост?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологической. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумками.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Крымский мост Аннексия Крыма
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