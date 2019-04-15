Ни одного автомобиля: в сети высмеяли пустой Крымский мост, фото

С незаконно построенным оккупантами Крымским мостом опять что-то не так. Пользователи соцсетей показали его фото – он совсем пустой.

Новые фотографии незаконного моста без всякого движения на нем появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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"Фуры с товарами, автобусы туристов, авто отдыхающих... что? Полно же?", – пишут в подписи к фото.



Пустой Крымский мост/ Источник: Twitter RoksolanaToday&Крым

На Крымском мосту ни одного авто/ Источник: Twitter RoksolanaToday&Крым

Машины невидимы просто. Секретная технология. Какой мост? Это картонная копия на Мосфильме,

– шутят пользователи в комментариях.

Отметим, фото Крымского моста все больше показывают печальные последствия его незаконного строительства. В частности, он уничтожает судоходство по Керченскому проливу.

Даже не знаю,откуда у меня привычка постоянно врать,что мост по прямому назначению используют разве что БТРчики Шойгу...

Фуры с товарами,автобусы туристов,авто отдыхающих...шо?

полно ж? pic.twitter.com/Op7pTyX7kB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 квітня 2019 р.

Чем опасен Крымский мост?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологической. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумками.