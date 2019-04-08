Печальные последствия строительства Крымского моста показали на фото
Последствия из-за незаконного строительства оккупантами крымского моста не замедлили сказаться. Так, в сети показали фотодоказательства того, как незаконно он уничтожает судоходство по Керченскому проливу.
Фото места наносов песка и увеличения береговой линии Керченского пролива появилось на странице блогера RoksolanaToday & Крым в Twitter.
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"Дурацкий забор. Меняется все – глубина, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат", – говорится в подписи к фото.
На опубликованных фотографиях заметен намытый песок.
Строительство Крымского моста угрожает судоходству
Последствия строительства Крымского моста
Скоро будет шикарный песчаный пляжик для росгвардейцив и заодно и крышка судоходству. Потому что совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что – теперь не ясно, – пишет блогер.
Кроме того, на фото хорошо видно "загруженность" незаконного моста. Автомобилей там фактически не видно.
Вокруг моста намывается песок
Чем опасен Крымский мост?
Россия построила мост через Керченский пролив, так он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.
В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.
Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении являются выдумками.