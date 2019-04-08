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      Печальные последствия строительства Крымского моста показали на фото

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      Масштабную проблему Крымского моста показали на фото
      Масштабную проблему Крымского моста показали на фото / Иллюстративное фото

      Последствия из-за незаконного строительства оккупантами крымского моста не замедлили сказаться. Так, в сети показали фотодоказательства того, как незаконно он уничтожает судоходство по Керченскому проливу.

      Фото места наносов песка и увеличения береговой линии Керченского пролива появилось на странице блогера RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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      "Дурацкий забор. Меняется все – глубина, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат", – говорится в подписи к фото.

      На опубликованных фотографиях заметен намытый песок.


      Строительство Крымского моста угрожает судоходству


      Последствия строительства Крымского моста

      Скоро будет шикарный песчаный пляжик для росгвардейцив и заодно и крышка судоходству. Потому что совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что – теперь не ясно, – пишет блогер.

      Кроме того, на фото хорошо видно "загруженность" незаконного моста. Автомобилей там фактически не видно.


      Вокруг моста намывается песок

      Чем опасен Крымский мост?​
      Россия построила мост через Керченский пролив, так он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении являются выдумками.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Аннексия Крыма Крымский мост
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