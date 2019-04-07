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      В оккупантов возникла новая проблема с Крымским мостом

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      Крымский мост закрывают для грузовиков
      Крымский мост закрывают для грузовиков / Фото из открытых источников

      В оккупационной власти на украинском полуострове снова конфуз с Крымским мостом – в ближайшее время по нему не смогут ездить грузовики.

      Так, крымский мост решили закрыть из-за ожидаемой чрезвычайной жары в Крыму, сообщают СМИ оккупированного Крыма.

      Читайте также: Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

      Грузовики с весом более 12 тонн не смогут ездить Крымским мостом в течение всего лета. Для перевозки грузов оккупанты предлагают воспользоваться паромом через Керченский пролив.

      Ранее местные СМИ сообщали, что мост для грузовиков закроют с первого мая. Однако впоследствии появилась информация о том, что свои намерения оккупанты воплотят с июня, когда столбик термометра поднимется более чем 32 градуса.

      Отметим, строители незаконного Крымского моста утверждают, что положили почти половину путей на железнодорожной части транспортного перехода из России в оккупированный Крым. Лидер страны-оккупанта Владимир Путин заявляет, что железнодорожное сообщение появится в 2019 году. Он называет это еще одной возможностью "развиваться".

      Почему разрушается "Крымский (Керченский) мост"?
      Россия построила мост через Керченский пролив, поэтому он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. В оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

      Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологической. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушениях является выдумками.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Новости России Крымский мост Аннексия Крыма Новости политики
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