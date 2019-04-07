В окупантів виникла нова проблема із Кримським мостом

В окупаційної влади на українському півострові знову конфуз із Кримським мостом – найближчим часом по ньому не зможуть їздити вантажівки.

Так, Кримський вирішили закрити міст через очікувану надзвичайну спеку в Криму, повідомляють ЗМІ окупованого Криму.

Читайте також: Як незаконний Кримський міст став головним болем для Росії

Вантажівки із вагою понад 12 тонн не зможуть їздити Кримським мостом протягом всього літа. Для перевезення вантажів окупанти пропонують скористатись поромом крізь Керченську протоку.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що міст для вантажівок закриють з першого травня. Однак згодом з’явилась інформація про те, що свої наміри окупанти втілять із червня, коли стовпчик термометра підніметься на понад 32 градуси.

Зазначимо, будівельники незаконного Кримського мосту стверджують, що поклали майже половину шляхів на залізничній частині транспортного переходу з Росії в окупований Крим. Лідер країни-окупанта Володимир Путін заявляє, що залізничне сполучення з'явиться у 2019 році. Він називає це ще однією можливістю "розвиватися".

Чому руйнується "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



У МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



Основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями, зауважують експерти. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку. Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.