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      Сумні наслідки будівництва Кримського мосту показали на фото

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      Масштабну проблему Кримського мосту показали на фото
      Масштабну проблему Кримського мосту показали на фото / Ілюстративне фото

      Наслідки через незаконне будівництво окупантами кримського мосту не забарилися. Так, у мережі показали фотодокази того, як незаконно він знищує судноплавство по Керченській протоці.

      Фото місця наносів піску і збільшення берегової лінії Керченської протоки з’явилось на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter.

      Читайте також: В окупантів виникла нова проблема із Кримським мостом

      "Дурнуватий паркан. Змінюється все — глибина, швидкість течій. Природа протестує. Судноплавство вони скоро знищать", – мовиться у підписі до фото.

      На опублікованих світлинах помітний намитий пісок.


      Будівництво Кримського мосту загрожує судноплавству


      Наслідки будівництва Кримського мосту

      Скоро буде шикарний піщаний пляжик для росгвардейців і заодно і гаплик судноплавству. Бо абсолютно непередбачуване проходження. Де мілина, де що – тепер не ясно, – пише блогер.

      Окрім того, на фото добре видно "навантаженість" незаконного мосту. Автомобілів там фактично не видно.


      Навколо мосту намивається пісок

      Чим небезпечний Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      У МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      Основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями, зауважують експерти. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку. Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Екологія Анексія Криму Кримський міст
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