Лидер страны-оккупанта Владимир Путин решил продолжать выделять деньги для "социально-экономического развития" оккупированного Крыма. В России собираются выделить полуострову еще 200 миллиардов рублей – и оккупанты уже знают, как потратят эти деньги.

В Севастополе оккупанты планируют построить еще один мост – на этот раз через Севастопольскую бухту – и рокаду, пишет российское издание "Коммерсант".

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Кроме того, накануне туристического сезона российский лидер поручил увеличить количество субсидируемых авиабилетов в оккупированный Симферополь. Также оккупанты намерены построить дорогу для южного автомобильного обхода Симферополя.

Средства на это у незаконной власти появятся из-за возможного продолжения так называемой федеральной целевой программы социально-экономического развития оккупированного Крыма и Севастополя до 2025 года.

Симферопольке бухта на карте

Отметим, глава Кремля Владимир Путин заявляет, что железнодорожное сообщение по незаконному Крымскому мосту запустят в 2019 году. Он называет это еще одной возможностью "развиваться". Строители моста утверждают, что проложили почти половину путей на железнодорожной части транспортного перехода из России в оккупированный Крым.

Чем опасен Крымский мост в оккупированном Крыму?

Россия построила мост через Керченский пролив, поэтому он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему. У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



В МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



Основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями, отмечают эксперты. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологических. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив. Однако, в России отмечают, что Крымский мост якобы "будет стоять вечно", а вся информация о его разрушении является выдумкой.