Росія збирається побудувати в окупованому Криму ще один міст
Лідер країни-окупанта Володимир Путін вирішив продовжувати виділяти гроші для "соціально економічного розвитку" окупованого Криму. У Росії збираються виділити півострову ще 200 мільярдів рублів – і окупанти вже знають, як витратять ці гроші.
У Севастополі окупанти планують побудувати ще один міст – цього разу через Севастопольську бухту – та рокаду, пише російське видання "Комерсант".
Читайте також: Сумні наслідки будівництва Кримського мосту показали на фото
Окрім того, напереродні туристичного сезону російський лідер доручив збільшити кількість субсидованих авіактивтків до окупованого Сімферополя. Також окупанти мають намір побудувати дорогу для південного автомобільного обходу Сімферополя.
Кошти на це у незаконної влади з'являться через можливе продовження так званої федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку окупованого Криму і Севастополя до 2025 року.
Сімферополька бухта на карті
Зазначимо, очільник КремляВолодимир Путін заявляє, що залізничне сполучення через незаконний Кримський міст з'явиться у 2019 році. Він називає це ще однією можливістю "розвиватися". Будівельники мосту стверджують, що поклали майже половину шляхів на залізничній частині транспортного переходу з Росії в окупований Крим.
Чим небезпечний Кримський міст в окупованому Криму?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.
У МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.
Основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями, зауважують експерти. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку. Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.