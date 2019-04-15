Жодного автомобіля: у мережі знову висміяли порожній Кримський міст, є фото

Із незаконно побудованим окупантами Кримським мостом знову щось не так. Користувачі соцмереж показали його фото – він зовсім порожній.

Нові світлини незаконного мосту без жодного руху на ньому з'явились на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим у Twitter.

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"Фури з товарами, автобуси туристів, авто відпочивальників... що? Повно ж?", – пишуть у підписі до фото.



Порожній Кримський міст/ Джерело: Twitter RoksolanaToday&Крим



На Кримському мосту жодного авто/ Джерело: Twitter RoksolanaToday&Крим

Машини невидимі просто. Секретна технологія. Який міст? Це картонна копія на Мосфільмі,

– жартують користувачі у коментарях.

Зазначимо, фото Кримського мосту все більше засвідчують сумні наслідки через його незаконне будівництво. Зокрема, він знищує судноплавство по Керченській протоці.

Даже не знаю,откуда у меня привычка постоянно врать,что мост по прямому назначению используют разве что БТРчики Шойгу...

Фуры с товарами,автобусы туристов,авто отдыхающих...шо?

полно ж? pic.twitter.com/Op7pTyX7kB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 квітня 2019 р.

Чим небезпечний Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому. В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



У МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



Основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями, зауважують експерти. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку. Проте, у Росії відзначають, що Кримський міст нібито "стоятиме вічно", а вся інформація про його руйнування є вигадками.