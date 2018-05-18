Россия требует личного контакта со Скрипалём

В пятницу, 18 мая, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в британском городе Солсбери, вышел из больницы. Россия требует личного контакта с ним, а если он не хочет контактировать с представителем Москвы, то должен сказать об этом сам.

Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, пишет Interfax.ru.

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"Да, понятно (мы настаиваем на личных контактах. – Ред.), это предусмотрено Венской конвенцией 1963 года. И лицо должно сказать это лично. Сегодня никто не слышал его голоса, никто не видел его фотографий, никто не знает, в каком состоянии он находится, и поэтому в соответствии с конвенцией мы должны убедиться, что этот человек жив, что у него все в порядке, и тогда, если он скажет, что ему не нужны наши услуги, то мы закрываем эту историю", – сказал посол.

Дипломат добавил, что российская сторона должна услышать от Скрипаля лично, какое решение он примет.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.