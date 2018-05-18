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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Росія вимагає особистого контакту з Скрипалем

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Росія вимагає особистого контакту з Сергієм Скрипалем
Росія вимагає особистого контакту з Сергієм Скрипалем / фото із соцмереж

У п'ятницю, 18 травня, колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль, який був отруєний у британському місті Солсбері, вийшов з лікарні. Росія вимагає особистого контакту з ним, а якщо він не хоче контактувати з представником Москви, то повинен сказати про це сам.

Про це заявив посол РФ в Лондоні Олександр Яковенко, пише Interfax.ru.

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"Так, зрозуміло (ми наполягаємо на особистих контактах. - Ред.), це передбачено Віденською конвенцією 1963 року. І особа повинна сказати це особисто. Сьогодні ніхто не чув його голосу, ніхто не бачив його фотографій, ніхто не знає, в якому стані він перебуває, і тому відповідно до конвенції ми повинні переконатися, що цей чоловік живий, що у нього все в порядку, і тоді якщо він скаже, що йому не потрібні наші послуги, то ми закриваємо цю історію", – сказав посол.

Дипломат додав, що російська сторона має почути від Скрипаля особисто, яке рішення він прийме.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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